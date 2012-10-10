Во Львове пройдет Марш славы УПА

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили во Львовском городском совете.

В день Покрова Пресвятой Богородицы, которое приходится на воскресенье, 14 октября, львовская общественная организация «Общество поиска жертв войны «Пам’ять» совместно с организацией «Пласт» и участниками военно-исторических клубов проведут пеший Марш славы УПА. Участие в действе примут около трехсот человек, переодетых в форму повстанцев, с использованием конницы.

Все действо начнется в 12.00 с площади Мытной в центре Львова, дальше колонна проследует по площади Галицкой, площади Мицкевича, проспекту Свободы, перед Оперным театром по улице П.Беринды. Завершится торжественное шествие на площади Рынок, перед зданием городской Ратуши.

Как сообщили УНИАН в управлении культуры Львовского городского совета, во время Марша славы УПА будет временно приостановлено движение транспорта для прохождения колонны.