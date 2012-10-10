Начальника ГАИ, который сбил трех человек и скрылся, выпустили на волю

Об этом сообщает ТСН.

В аварии, которая произошла вечером 31 декабря в Хмельницкой области, один человек погиб, еще двое попали в больницу.

Прокуратура Винницкой области, которая проводила следствие, опровергла причастность губернатора к этой аварии. Зато уголовное дело возбудили против начальника управления областной ГАИ Виктора Пака - именно он находился за рулем авто и покинул место происшествия.

Для чиновника избрали меру пресечения "содержание под стражей". Хмельницкий городской райсуд назначил руководителю ГАИ 4 года лишения свободы. Впрочем, чиновника освободили от отбывания наказания с испытательным сроком два года и отпустили.