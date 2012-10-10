Завтра в Украине - от 5° мороза до 22° тепла

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра по всей Украине переменная облачность. Без существенных осадков, только днем в южной части и центральных областях небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, в южной части с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 1-6° тепла, в западных, местами северных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки - 0-5°, днем - 13° тепла; в южной и восточной части ночью - 7-12°, днем - 14-19°, в Крыму - до 22°; на высокогорье Карпат - ночью приморозки 0-3°, днем - 2-7° тепла.

По Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-6° тепла, на поверхности почвы - местами заморозки 0-5°; днем - 10-15° тепла.

В Киеве переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 4-6° тепла, днем - 10-12°.

10 октября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 17-21°, в районе Геническа - 13°, в Днепре возле Киева - 14°.