В Коростене откроют мемориальную доску в честь Валерия Нечипоренко

Как сообщает Официальный сайт города Коростень, открытие мемориальной доски состоится в гимназии № 4, где учился В.Нечипоренко, в рамках Всеукраинского литературно-художественного праздника «Просто на Покрову».

В.Нечипоренко родился в 1955 году в Коростене. Окончил Житомирский педагогический институт, работал школьным учителем, инструктором райкома комсомола. Работал в газете «Радянська Житомирщина», главным редактором газеты “Житомирський вісник”, в газетах “Фінансова Україна”, “День”, “Всеукраїнські відомості”.

С февраля 1999 года по март 2011 года был заместителем генерального директора УНИАН.

Издал 12 художественных и научно-популярных книг, переводился на английский, японский, польский и другие языки, лауреат премии Союза писателей за лучший рассказ 1996 года.

В.Нечипоренко ушел из жизни 27 марта 2011 года.

Как отмечается в сообщении, Всеукраинский литературно-художественный праздник «Просто на Покрову» состоится в Коростене 12-13 октября 2012 года при поддержке городского совета и РГА.

В программе праздника: 12 октября в парке отдыха им. Н.Островского с 12.00 до 16.00 пройдет фестиваль «Литература свежего воздуха» (детское творчество: поэзия, проза).

13 октября в районном Доме культуры в 10.00 пройдет встреча с известными писателями, журналистами, художниками.

В 10.40 состоится открытие мемориальной доски в честь В.Нечипоренко (городская гимназия № 4).

В тот же день запланированы посещение усадьбы-музея поэта Василия Юхимовича (с. Сингаи); литературные состязания «Урок прозы», «Поэтический марафон»; вручение литературной премии им. В.Юхимовича, награждение номинантов литературных состязаний и концерт.

Во время праздника будут работать библиотечные выставки, художественная галерея, экспозиция народных умельцев, будут продаваться книги.

Из Киева на праздник можно попасть автобусом, который 13 октября в 7-м часов утра будет ожидать на ул. Банковой, 2 (Союз писателей Украины).