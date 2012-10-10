В Донецке задержан мужчина, который изнасиловал 12-летнюю девочку

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел.

Предварительно установлено, что 40-летний житель Ясиноватского района Донецкой области вечером 8 октября в овраге изнасиловал девочку и отобрал у нее мобильный телефон.

Мужчина был задержан в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.