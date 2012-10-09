Институт одаренного ребенка начинает отбор на соревнования в Индонезии

Об этом УНИАН сообщили в Институте одаренного ребенка Национальной академии педагогических наук Украины (ИОР НАПНУ).

В ИОР НАПНУ, в частности, отметили, что XХ Международная конференция юных исследователей ICYS-2013 является ежегодным особым видом индивидуальных соревнований между талантливыми юными исследователями разных стран мира по физике, математике, информатике и экологии. В апреле 2013 года ICYS-2013 состоится в Индонезии.

Конференция ICYS была основана в 1993 году представителями Университета Eötvös Loránd (г. Будапешт) и Государственного университета Беларуси (г. Минск). ICYS дает возможность юным исследователям получить отзывы о своей работе, что является первым шагом к научной карьере, от международного жюри, в состав которого входят выдающиеся ученые мира.

Юные ученые из разных регионов Украины удачно выступали на прошлогодних конференциях, в частности на ХІХ Международной конференции молодых ученых «ICYS–2012», которая состоялась 15-23 апреля 2012 года в Нидерландах. Завоеванные награды украинской команды распределились следующим образом: Станислав Гетало, ученик 11-го класса с углубленным изучением математики и физики Сумской специализированной школы I–III степеней №10 им. Героя Советского Союза А.Бутко получил серебряную медаль за научно-исследовательскую работу по математике - «Числовые конструкции и суммы кубов и квадратов».

Бронзовые медали получили: Лидия Захарук, ученица 9-го класса лицея №1 г. Черновцы, которая представила работу по прикладной физике «Монокристаллы, которые пропускают свет в красной и инфракрасной части спектра»; Елена Светлова, ученица 11-го класса Запорожского технического лицея - за работу по информатике «Свойства медианной фильтрации и их применение».

Специальной приз получил Юрий Захарян, ученик 11-го класса евпаторийского учебно-воспитательного комплекса «Интеграл», за исследование по математике «Исследования теорем Вариньона и Виттенбауэра, их развитие и применение».

В настоящее время, отмечают в І(ИОР НАПНУ, «ICYS Украина» является национальным этапом для целенаправленной, комплексной подготовки учеников к конференции.

Организаторы национального этапа подготовки к конференции также приглашают меценатов и спонсоров поддержать команду от Украины и готовы рассмотреть варианты благотворительных взносов, спонсорской помощи.

Все условия проведения «ICYS Украина» можно найти по адресу http://iod.gov.ua.