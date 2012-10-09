Янукович выразил соболезнования в связи со смертью Марка Бровуна

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в соболезновании родным, близким и коллегам умершего говорится: «От нас ушел выдающийся театральный деятель, который всю свою жизнь посвятил самоотверженному служению украинской культуре. Выдающиеся организаторские способности, искренность, доброжелательность Марка Матвеевича завоевали любовь и уважение почитателей. Светлая память о прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах».

М.Бровун умер сегодня ночью на 67-м году жизни.

Справка УНИАН. Марк Матвеевич Бровун (1946 г. р.) - художественный руководитель Донецкого национального академического украинского музыкально-драматического театра, народный артист Украины, заслуженный работник культуры Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко.

М.Бровун пришел на работу в Донецкий национальный академический украинский музыкально-драматический театр в 1976 году. В 1987 году стал его директором, в 1994 году — директором-художественным руководителем театра. С 2009 года — художественный руководитель театра.

В 2012 году М.Бровуну присвоено звание «Народный артист Украины».