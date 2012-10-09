Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине в 2012 году до 6% с 7,9% (апрельский прогноз) и сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 3%. Об этом говорится в Мировом экономическом прогнозе (World Economic Outlook), обнародованном на сайте МВФ.

Фонд также сохранил прогноз ускорения роста экономики Украины в 2013 году до 3,5% при инфляции 5,9%.

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При этом МВФ улучшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса Украины в 2012 году с 5,9% ВВП до 5,6%. В то же время прогноз на 2013 год ухудшен до 6,6% ВВП с 5,2%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в сентябре 2012 года по сравнению с августом 2012 года потребительские цены выросли на 0,1%, против сентября 2011 года цены не изменились.

Инфляция в январе-сентябре 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 0,8%, с начала 2012 г. (сентябрь 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,3%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю). Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

Кабинет министров Украины на заседании 12 сентября утвердил проект закона Украины «О государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

Председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов считает правительственный прогноз роста ВВП Украины в 2013 году на уровне 4,5% оптимистическим.