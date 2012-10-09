Дом на ул. Горького получил последний шанс уцелеть (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Голосеевского района Киева, поручение о проведении проверки направлено в Инспекцию Госархстройконтроля и Главное управление охраны культурного наследия КГГА.

После поступления заключения контролеров в соответствии с законодательством будут приниматься дальнейшие решения, сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, ранее депутат Киевсовета, председатель Комиссии по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец предупреждал об угрозе сноса очередного памятника архитектуры в столице - дома в стиле модерн начала ХХ ст. на ул. Горького, 44 (Кузнецкой), который был построен по проекту известного инженера А.Трахтенберга.

По информации А.Бригинца, дом был внесен в перечень памятников архитектуры местного значения под охранным номером 293 распоряжением КГГА от 02.03.99 № 302. Памятник архитектуры является оригинальным примером многофункционального доходного дома. Он предназначался для двух целей: южная секция служила для жилья, поскольку в северной секции находилось частное женское коммерческое училище Л.Володкевич. На каждом этаже было по две классных комнаты, соединенных с рекреационным помещением. На четвертом этаже находился актовый зал. На первом этаже дома, который выходил фасадом на улицу, располагались магазины.

Оригинальный силуэт завершений проявился в декоративном оформлении фасада, присущем стилевой манере модерн, в лепных деталях, рисунке оконных рам и металлических решеток. Самый заметный в декоре кадуцей – жезл бога Меркурия, который повторяется пять раз между третьим и четвертым этажами. Испокон веков этот элемент считается символом торговли.