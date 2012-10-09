Глава КГГА: расширение границ Киева сегодня не ко времени

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Попов сообщил журналистам.

По словам председателя КГГА, этот вопрос находится в работе. «Мы практически с Киевоблгосадминистрацией вышли на понимание наших границ. Это нужно и области, и Киеву, для того чтобы формировать свои генеральные планы, определить стратегию развития. Я думаю, что вопрос подписания соответствующих соглашений по поводу решения взаимных, спорных в том числе, вопросов - это то, что произойдет в ближайшее время», - сказал А.Попов.

По убеждению председателя КГГА, даже если бы таких договоренностей с областью не было, вопрос расширения границ столицы не ко времени.

«Сегодня этот вопрос, ну, может, на перспективу является интересным для обсуждения. Но такой проект нуждается в инвестициях, прежде всего, города. И я думаю, сегодня нам есть куда их тратить… Но то, что вопрос расширения границ сегодня точно не ко времени – у меня нет здесь сомнения», - сказал А.Попов.