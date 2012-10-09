На свадьбе отравились 20 человек

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

«В инфекционном отделении Беляевской ЦРБ находятся 20 больных, в том числе 2 ребенка, с диагнозом: гастроэнтероколит (подозрение на сальмонеллез). Ход заболевания - средней тяжести», - говорится в сообщении.

По результатам эпидрасследования установлено, что все заболевшие 5 и 6 октября праздновали свадьбу в с. Граденицы Беляевского района Одесской области. Свадьба проходила в частном арендованном доме. Еда для свадьбы готовилась в домашних условиях заблаговременно, доставлялись к месту празднования собственным автотранспортом.

В очаге вспышки работают специалисте Беляевской районной санэпидстанции. Пять человек, которые были привлечены к приготовлению пищи, обследованы на возбудителей кишечных инфекций.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на контроле Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.