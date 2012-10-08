В Киевэнерго ждут «отмашки от мэрии», чтобы дать тепло в квартиры

Об этом сообщает «Сегодня», ссылаясь на Киевскую горгосадминистрацию.

"Приказ о начале отопительного сезона с 15 октября на днях озвучит первый замглавы КГГА Александр Мазурчак", - сказали изданию в КГГА.

Чуть раньше отопительный сезон может начаться в некоторых школах, садах и медицинских учреждениях Киева, для чего, говорят в КГГА, руководство должно будет обратиться со специальным письмом.

В «Киевэнерго» отмечают, что готовы подавать тепло в дома хоть сейчас, нужна только «отмашка от мэрии». «Обычно мы подключаем отопление, когда среднесуточная температура держится в течение трех дней не выше +8 градусов», - сообщили в компании.

При этом издание отмечает, что похолодание в Киеве начнется уже во вторник, 9 октября.

В «Киевэнерго» обещают, что частых аварий, характерных для начала отопительного сезона, в этом году не будет. «Мы осуществили масштабную замену столичных трубопроводов. Капремонты проводились, как правило, в районах с наиболее изношенными теплосетями - на Борщаговке, Теремках, Подоле, Куреневке, Соломенке, Троещине, Нивках. Самые же масштабные работы были на ул. А. Барбюса, пр-те Комарова и Железнодорожном шоссе», - сообщили в «Киевэнерго».