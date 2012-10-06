В Одесской области гибнет Куяльницкий лиман

Как передает корреспондент УНИАН, так прокомментировал ситуацию в обнародованном в субботу комментарии старший научный сотрудник Одесского филиала Института биологии южный морей Александр Гончаров.

По его словам, при сегодняшнем осмотре Куяльника с самолета зафиксирована вода в верховьях лимана даже не красного, а и вовсе малинового цвета. Ранее в ней жили рачки, которые питались особым видом водорослей. Но из-за высокой солености воды в начале мая погиб рачок, а после него и растения, в которых есть каротиноид, дающий окрас.

Причем «в воде накопилось много этого пигмента, поэтому и стала крайне соленая вода красной», отметил ученый-биолог.

Что касается причин гибели Куяльницкого лимана, на базе которого создан одноименный санаторий, признанный эталоном в грязелечении, то экологи видят их не столько в изменении климатических условий, сколько в браконьерском использовании воды реки Большой Куяльник и других водотоков в бассейне Куяльницкого лимана.

Одесские экологи, в частности, координатор Общественной инициативы Обновление страны» Сергей Гуцалюк, неоднократно обращали внимание государственных и прокурорских структур на незаконную добычу в промышленных масштабах песка в русле Большого Куяльника, а также создание ряда искусственных прудов и водохранилищ, используемых в хозяйственных целях, и на то, что стоки воды, ранее живившие лиман, уменьшились на 85 процентов. Остальное отбирается «на хозяйственные нужды, причем во многих случаях этот процесс происходит без каких-либо разрешений и согласований».

Однако мер реагирования не было, вследствие чего гидрологический режим Куяльницкого лимана нарушился, а площадь водного зеркала в 2011 году уменьшилась, по сравнению с 1975 годом, на 13 млн. кубометров. В итоге уровень воды в резко понизился, а соленость лимана увеличилась.

По словам доктора географических наук Юрия Тучковенко, который разработал проект спасения реки Большой Куяльник и Куяльницкого лимана водоема, необходимо соединить лиман с Черным морем и наполнить пресной водой из реки Большой Куяльник. Примечательно, что при осмотре зеркала лимана с вертолета чиновники Одесской ОГА и ученые наблюдали соляную бурю – обмелевший лиман оказался на грани исчезновения.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Президент Украины Виктор Янукович заявил в Одессе, что поручит Кабинету министров поддержать ряд инициатив, высказанных во время встречи с ним представителями административно-хозяйственного актива Одесской области. В частности, В.Янукович объявил о поручении премьер-министру, министру экологии и природных ресурсов и председателю Одесской ОГА «обеспечить совместно с Национальной академией наук Украины подготовку и реализацию комплексного проекта, направленного на сохранение Куяльницкого лимана и озера Сасик, что предусматривает строительство необходимых объектов и их должное финансирование в срок до 1 ноября 2013 года».