Данилишин: Если бы не Евро-2012, был бы полный инвестиционный кризис

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин считает очень взвешенной оценку Европейской Бизнес Ассоциации об инвестиционной привлекательности Украины.

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

«Последние сообщения Европейской Бизнес Ассоциации о существенном снижении инвестиционной привлекательности Украины является достаточно взвешенной оценкой политики сегодняшнего правительства относительно создания привлекательной бизнес среды в Украине», - отметил экс-министр.

Вместе с этим, Б.Данилишин убежден, даже такая оценка является «достаточно серьезным сигналом в условиях нарастания нового этапа мирового кризиса».

«Если бы не Евро-2012, которое фактически было подарено «предшественниками» сегодняшней власти, мы могли бы наблюдать полный инвестиционный кризис», - убежден Б.Данилишин.

Он отметил, что до сих пор, «не ввзирая на задекларированные на наивысшем государственном уровне национальные цели модернизации страны», приоритетными для иностранных инвесторов остаются посреднические секторы экономики с быстрым обращением капитала.

«За последние годы свыше 50% всего объема прямых иностранных инвестиций направляется в финансовый сектор. Весомая их доля привлекается в сферу операций с недвижимым имуществом - 10,4 %, но торговлю - 9,6 %. В то же время во всю промышленность - 15,7 % инвестиций, из которых большая половина, – в металлургическую отрасль», - отмечает экс-министр экономики.

Б.Данилишин считает, что в Украине целесообразно сформировать политику относительно переориентации иностранных инвесторов в производственную сферу, сделать акцент на инновационном направлении развития.

«Учитывая имеющийся угрожающий уровень сноса производственных мощностей для модернизации производства необходимо привлекать инвестиции на уровне по меньшей мере 25% ВВП», - подчеркнул он.

В то же время, Б.Данилишин отметил, что учитывая низкую кредитную активность и общий дефицит финансовых ресурсов в Украине существенное улучшение уровня инвестиционной безопасности в среднесрочной перспективе является маловероятным.

Как сообщал УНИАН, по данным Европейской Бизнес Ассоциации, в третьем квартале 2012 года инвесторы оценили бизнес-климат страны и условия ведения бизнеса на 2,14 баллов (из пяти возможных), которые являются самым низким показателем за всю историю исследования, - с 2008 года.