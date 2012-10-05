В Киеве разгромили лагерь защитников украинского языка (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

Как говорится в сообщении, «около 5 часов утра группа из десяти молодчиков, одетых в накидки коммунальных служб, полностью разгромила лагерь защитников украинского языка на Европейской площади в Киеве».

Молодчики применили к протестующим физическую силу и похитили имущество политических партий «Наша Украина», Украинская народная партия и Конгресс украинских националистов, сообщили в пресс-службе.

«В отличие от предыдущих нападений, в этот раз милиция присутствовала на месте преступления, однако демонстративно не вмешивалась и не реагировала на просьбы о помощи», – рассказал член УНП, координатор активистов Виктор Горбач.

По словам председателя Секретариата КУНу Владимира Манько, пострадавшие активисты и представители объединения «Наша Украина» пишут заявления в милицию и требуют возбудить уголовное дело по факту совершенных преступлений.

Несмотря ни на что, активисты сообщили, что будут защищать украинский язык и в дальнейшем.

Как напомнили в «Нашей Украине», уже третий месяц подряд возле «Украинского дома» продолжается бессрочная акция против дискриминационного в отношении украинского языка Закона «О принципах государственной языковой политики» авторства депутатов-«регионалов» Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко. Акция является мирной и законной, поскольку в столичную администрацию, в соответствии с Конституцией Украины, было направлено сообщение. Впрочем, неоднократно на лагерь совершались нападения: первая попытка состоялась около 06.00 9-го сентября, во второй раз неизвестные молодчики попытались снести палатки 1 октября, отмечается в сообщении.