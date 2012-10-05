Корпорация «Богдан» приостановила выпуск легковых машин

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

По его словам, на Луцком заводе корпорации в сентябре был выпущен один (!) автобус, тогда как в аналогичном месяце прошлого года корпорация выпустила 77 автобусов. На мощностях Черкасского завода в сентябре т.г. выпущено 26 коммерческих автомобилей против 75 в прошлом году.

«К сожалению, статистика производства очень печальная, в сентябре мы не произвели ни одного легкого авто, хотя располагаем мощностями, построили завод мощностью 150 тысяч легковых автомобилей в год», - сказал С.Красуля.

Он также подчеркнул, что правительство должно разработать эффективные механизмы по защите украинского автопрома, поскольку на сегодняшний день выгоднее импортировать автотранспорт, чем производить.

Как сообщал УНИАН, корпорация «Богдан» за 8 месяцев 2012 года сократила выпуск легковых авто на 28,7% - до 9661 единиц. Общее производство автотранспорта за 8 месяцев 2012 года сократилось до 10716 единиц с 13951 единицы в январе-августе 2011 года.

Убытки «Автомобильной компании «Богдан Моторс» (ранее «Луцкий автомобильный завод»), входящей в корпорацию «Богдан», по итогам 8 месяцев текущего составили 66,4 млн грн.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом), а также автобусов и троллейбусов в Луцке - мощностью 6 тыс. штук.