Преступная группировка присвоила более 200 гектаров земли в Киеве

Об этом УНИАН сообщило в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

В ходе проведения оперативных мероприятий УБОПовцы выяснили, что в состав преступной группы входило восемь участников, у каждого из них были свои четко установленные обязанности.

Организатор группы на момент совершения преступления занимал должность депутата Киевского областного совета, злоупотребляя своим служебным положением, разработал преступную мошенническую схему продажи земли коммерческим структурам.

Так, за указанный период члены группы незаконно завладели правом собственности на земельные участки, расположенные на территории Киевской области, общей площадью 208 га, стоимостью 163 млн. гривен. Впоследствии подделывали соответствующие документы и заключали договоры купли-продажи земельных участков с подконтрольными коммерческими структурами.

Также, выдавая себя за «законных» владельцев, мошенники присвоили средства субъектов предпринимательской деятельности на сумму более 35 млн. гривен, распродав более 1000 га земли.

В настоящее время Главным следственным управлением МВД Украины возбуждено уголовное дело в отношении участников преступной группы по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в отношении бывших служащих – участников преступной группы возбуждено уголовное дело за ряд преступлений в сфере служебной и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг. Продолжается следствие.