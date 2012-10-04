В милиции опасаются, что стрелок из Каравана может изменить внешность

Об этом ТСН заявил спикер МВД Владимир Полищук.

"Его будут искать повсюду. Он будет прятаться, чтобы не попасть на глаза ни одному человеку. Для этого будет искать пути изменить внешность. Законным или незаконным путем пересечь границу ближнего зарубежья", - сказал он.

По словам Полищука, сейчас идут круглосуточные поиски. Ежедневно поступает немало звонков от граждан, которые якобы видели злоумышленника. Всю информацию проверяют. Дополнительные указания и ориентировки предоставили руководителям региональных управлений милиции.

Напомним, 26 сентября в киевском ТРЦ "Караван" на улице Луговой человек из огнестрельного оружия убил троих сотрудников частной охранной фирмы, четвертый сотрудник с пулевыми ранениями находится в больнице. Он уже пришел в себя, но еще не заговорил.