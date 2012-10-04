На пачках сигарет появятся страшные картинки (фото)

С сегодняшнего дня вступают в силу нормы, утвержденные постановлением Кабмина № 306 от 19 января 2012 года. Согласно постановлению, отныне 50% передней части пачки сигарет будет занимать надпись «Курение убивает», а с обратной стороны 50% пачки будет занимать графическое изображение с предупредительной надписью, сообщает "Зеркало недели".

Поэтому отныне в Украине в целом будут использованы 10 различных графических предупреждений с соответствующими комментариями. Например, картинку с рентгеновским снимком рака легких будут объяснять слова: «Курение может вызвать медленную и болезненную смерть».

Изображение женского лица рядом с черепом будет дополнено словами: «Курение вызывает старение кожи». Картинку с женщиной, которая везет пустую коляску будет дополнять надпись: «Курение снижает способность женщин рожать детей» и другие.

Изображение последствий болезней, которые уже внедрены в 43 странах мира, Украина позаимствовала именно у Европейского Союза.