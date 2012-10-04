Прокуратура считает, что три года условно за яичницу на Вечном огне - это мало

Прокуратура Печерского района столицы не согласна с приговором девушкам, которые жарили яичницу на Вечном Огне, в связи с «мягкостью» наказания, и в ближайшее время обжалует его в Апелляционном суде Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Печерского района Киева, об этом заявил государственный обвинитель по делу Дмитрий Байдюк.

«Мы не позволим безнаказанно порочить память предков – солдат, которые положили свою жизнь, защищая Родину», - отметил прокурор.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд столицы сегодня приговорил активистку братства «Святого Луки» Анну Синькову к трем годам лишения свободы с отсрочкой на два года за жарку яичницы на Вечном огне в столичном Парке Славы в декабре 2010 года.

Другая фигурантка дела - Анна Донец – освобождена от наказания, она признала свою вину, способствовала проведению следствия и ее взял на поруки трудовой коллектив.

В отличие от нее, А.Синькова своей вины не признает.

Против девушек было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).