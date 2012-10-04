В ПАСЕ приняли декларацию, осуждающую украинский антигомосексуальный закон

Инициатор декларации, норвежский социалист Хакон Хогла, выразил опасение, что этот закон станет «поощрением к дискриминации», сообщает Тиждень.ua.

«Такие документы не достойны государства-члена Совета Европы», - считает он. Декларация призывает Верховную Раду отозвать законопроект.

Согласно разъяснениям юридической службы ПАСЕ, по статусу декларации не представляют коллективного видения целой организации, поскольку не проходили процедуру утверждения в зале заседаний. Они отражают позиции только тех, кто счел нужным подписать документ.