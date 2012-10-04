В ПАСЕ приняли декларацию, осуждающую украинский антигомосексуальный закон
13:47, 04 октября 2012Общество
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35 депутатов различных делегаций ПАСЕ приняли и распространяют декларацию, в которой осуждают новый украинский закон об уголовной ответственности за пропаганду гомосексуализма среди детей.
Декларацию поддержали 35 депутатов
Инициатор декларации, норвежский социалист Хакон Хогла, выразил опасение, что этот закон станет «поощрением к дискриминации», сообщает Тиждень.ua.
«Такие документы не достойны государства-члена Совета Европы», - считает он. Декларация призывает Верховную Раду отозвать законопроект.
Согласно разъяснениям юридической службы ПАСЕ, по статусу декларации не представляют коллективного видения целой организации, поскольку не проходили процедуру утверждения в зале заседаний. Они отражают позиции только тех, кто счел нужным подписать документ.
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