Ультрас киевского «Динамо» встал на защиту осужденных за убийство судьи

Они пришли на НСК "Олимпийский" в черных футболках. Перед матчем развернули баннер "Волю Павличенко" и повернулись спиной к полю, заложив руки за голову.

В своем заявлении болельщики отметили, что отныне все их акции будут проходить таким образом и под таким лозунгом.

"Несмотря на многочисленные нарушения в ходе следственных действий, несмотря на то, что пока не найдены орудия совершения преступления, несмотря на то, что свидетели не узнали в подозреваемых убийц судьи Зубкова, а также заявили в суде о том, что на них давили следователи, суд вынес приговор отцу и сыну - Дмитрию и Сергею Павличенко, признав их виновными в убийстве, которого они не совершали ", - говорится в заявлении ультрас, которое приводит Украинская правда.

"Отныне, и до момента, пока Сергей и Дмитрий не будут освобождены, а виновники их страданий сурово наказаны, все наши акции будут проходить под единым лозунгом -" Волю Павличенко! ", - резюмировали болельщики.

Они пообещали сделать все возможное, чтобы привлечь внимание украинской и мировой общественности к этому случаю и призвали фанатов других клубов их поддержать.

Как сообщалось, 2 октября Голосеевский райсуд Киева приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи Шевченковского райсуда Сергея Зубкова.