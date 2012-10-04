Газпром предлагал Нафтогазу Астраханское месторождение

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом начальник департамента налоговой политики ОАО «Газпром» Карен Оганян заявил в ходе парламентских слушаний «Налогообложение газовой отрасли в 2013 году и плановом периоде 2014-2015, принцип установления ставки НДПИ».

«На Астраханском газовом месторождении содержание серы превышает 30%. При этом НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) мы платим за полный объем добываемого газа. Наверно, это не очень справедливо», - сказал К.Оганян. По его словам, очистка газа требует дополнительных затрат.

Он отметил, что при расчете НДПИ необходимо переходить на формулу, которая будет учитывать понижающие коэффициенты в зависимости от расстояния месторождения до конечных потребителей, степень выработки конкретного месторождения, глубину залегания углеводородов, а также наличие в нем вредных примесей.

По словам начальника департамента «Газпрома», все эти факторы увеличивают инвестиции в добычу углеводородов, и без налоговых льгот разработка становится нерентабельной.

Кроме этого К.Оганян отметил, что «Газпром» при прохождении осенне-зимнего максимума 2012-2013 года намерен начать поставлять газ с полуострова Ямал.

«Чтобы у нас не повторилась ситуация прошлого года, когда, как вы помните, в связи с резким ростом спроса на газ в Европе газа просто не хватило», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 7 сентября 2009 года на встрече с журналистами глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что сотрудничество ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" должно завершиться слиянием этих двух компаний.

13 сентября 2010 года заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий Язев сообщил, что Россия предложила для СП между «Газпромом» и «Нафтогазом» месторождения в Астраханской области и на полуострове Ямал в обмен на активы «Нафтогаза».

26 января 2011 года премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с германскими бизнесменами заявил, что Украину для создания совместного предприятия между «Газпромом» и «Нафтогазом» устроили бы российские активы, позволяющие без лишних затрат иметь нефть и газ. При этом он подчеркнул, что активы, предложенные на сегодняшний день Россией, Украину не устраивают. Также Н. Азаров отметил, что переговоры по созданию СП ведутся буквально каждую неделю, однако особого прогресса в них нет. По его словам, в переговорах Украина и Россия ищут «трудный компромисс».