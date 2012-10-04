МЧС положительно оценивает новый Кодекс

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, Кодекс является результатом совместной и длительной работы практически всех центральных и местных органов власти. Он обеспечит функционирование целостной системы гражданской защиты в Украине с учетом лучшего мирового опыта.

Правовые нормы в этой сфере до настоящего времени регулировали около 10 законов Украины, при этом некоторые из них утратили свою актуальность и нуждались в отмене, отметили в МЧС.

Реализация этого документа устранит противоречия и дублирование законодательства, разграничит полномочия и функции центральных и местных органов исполнительной власти, субъектов ведения хозяйства, определит в едином законодательном акте принципы государственной политики в сфере гражданской защиты.

Кодекс предусматривает признание утратившими действие 7 законов Украины: "О правовых основах гражданской защиты", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера", "О пожарной безопасности", "Об аварийно-спасательных службах", "О войсках Гражданской обороны Украины", "О Гражданской обороне Украины", "Об общей структуре и численности войск Гражданской обороны".

Одним из самых главных достижений данного нормативно-правового акта являются меры по уменьшению наблюдательных и контрольных функций в сфере техногенной и пожарной безопасности. Полностью отменяется процедура получения разрешений органов пожарной безопасности на начало работ, устанавливается исключительно судебный порядок остановки работы субъектов ведения хозяйства и только при наличии нарушений, создающих угрозу жизни или здоровью людей. Это, в свою очередь, позволит существенно облегчить условия ведения бизнеса в Украине, подчеркнули в МЧС.