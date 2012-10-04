Институту изучения проблем преступности присвоили имя академика

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, соответствующее постановление было принято в среду на заседании правительства.

Таким образом, по словам министра юстиции Александра Лавриновича, правительство поддержало инициативу научной общественности об увековечении памяти известного в Украине и за рубежом ученого, Героя Украины, академика В.Сташиса, который внес большой личный вклад в становление юридического образования и науки и формирования законодательства Украины.

Владимир Владимирович Сташис (1925—2011) — первый проректор Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого, Герой Украины, генерал-лейтенант юстиции, кандидат юридических наук (1954), профессор (1973), академик Академии правовых наук Украины (1993).

Этим же постановлением Кабин унифицировал названия учреждений, которые входят в состав Национальной академии правовых наук Украины.

В частности, название Института изучения проблем преступности Национальной академии правовых наук Украины изменено на «Научно-исследовательский институт изучения преступности имени академика В.Сташиса Национальной академии правовых наук Украины». Название Научно-исследовательского центра правовой информатики Национальной академии правовых наук Украины изменено на «Научно-исследовательский институт информатики и права Национальной академии правовых наук Украины».