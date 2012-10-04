Убийца "беркутовца" признался в преступлении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель прокурора Севастополя Дмитрий Мороз.

По его словам, уголовное дело принято к производству прокуратурой Севастополя, в настоящее время по уголовному делу проводится досудебное следствие.

«Подозреваемый задержан. Он признался в совершении указанного преступления, а именно, что в ходе ссоры на бытовой почве выстрелил из пистолета несколько раз в пострадавшего, что, в последствии, стало причиной смерти указанного лица», - сказал Д.Мороз, за указанное преступление Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее УМВД Украины в Севастополе сообщало, что расследует уголовное дело по факту убийства сотрудника милиции, случившегося 1 октября. В официальном сообщении отмечалось, что 1 октября в 23.00 в дежурную часть городской милиции поступило сообщение от врача станции «Скорая помощь» о том, что в подъезде одного из домов в Гагаринском районе обнаружен труп неизвестного мужчины с огнестрельным ранением.

На месте происшествия было установлено, что погибшим является работник севастопольской милиции, 1989 года рождения.

Злоумышленник был задержан по «горячим следам». Им оказался 22-летний житель Севастополя, который проживал в одном доме с погибшим сотрудником милиции. У него изъято оружие.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст.115 (убийство) УК Украины.