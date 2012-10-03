Киевский фуникулер снова заработал

Как собщает «Сегодня» (№ 221 от 3 октября), в нынешнем году во время ремонта на подъемнике заменили колеса и тормоза, отремонтировали тяговый привод, систему управления, связи и сигнализацию.

Фуникулер эксплуатируется с 1905 года. За это время он всего три раза капитально реконструировался - в 1928, 1958 и 1984 годах.

Сейчас подъемник также нуждается в капитальной реконструкции, но на нее не находится средств, поэтому пока ограничиваются плановыми профремонтами.