7 млн грн за поддержку сайтов: Офис Генпрокурора рассказал, сколько заплатил компании семьи Козицких, - СМИ

В Офисе генпрокурора подтвердили, что компания "Финпорт Текнолоджис Инк.", которая принадлежит отцу главы Львовской ОГА Максима Козицкого Зиновию Козицкому, в течение пяти лет фактически на безальтернативной основе занималась обслуживанием сайтов органов прокуратуры. Об этом говорится в ответах на информационные запросы издания Коммерсантъ украинский Komersant, полученных от Офиса генерального прокурора, областных и специальных прокуратур.

Так, в Офисе генерального прокурора сообщили, что в течение 2019-2024 годов, согласно договору, ПАО "Финпорт Текнолоджис Инк" за предоставленные услуги было уплачено 2,6 млн грн.

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Среди областных прокуратур, которые ответили на запрос издания, за этот период больше всего средств частной компании, принадлежащей Зиновию Козицкому, за услуги по обеспечению лицензионными продуктами программного обеспечения, разработку и техническую поддержку сайтов оплатила Винницкая областная прокуратура (468,6 тыс. грн), Волынская областная прокуратура (411,2 тыс. грн) и Херсонская областная прокуратура (380,9 тыс. грн). Также значительные суммы ПАО "Финпорт Текнолоджис Инк." перечисляли Специализированная прокуратура в сфере обороны центрального региона (405,3 тыс. грн) и Специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона (523,2 тыс. грн).

Отметим, что часть областных прокуратур начала сотрудничать с ПАО "ФинпортТекнолоджис Инк." во время полномасштабной войны и оплачивали услуги за 2023-2024 годы. Например, Одесская областная прокуратура (235 тыс. грн), Ивано-Франковская (293,7 тыс. грн) и Черкасская областная прокуратура (218 тыс. грн). А Хмельницкая областная прокуратура только в этом году заключила договор на техническую поддержку работы сайта (88 тыс. грн).

Таким образом, общая сумма, которую органы прокуратуры уплатили компании "ФинпортТекнолоджис Инк.", принадлежащей отцу председателя Львовской ОГА Максима Козицкого Зиновию, составляет не менее 7 млн грн. Окончательный размер оплаты органами прокуратуры услуг компании Зиновия Козицкого неизвестен, ведь в настоящее время не все областные прокуратуры ответили на информационный запрос издания.

Заявление Туки

Недавно, бывший председатель Луганской ОГА Георгий Тука в своей заметке обвинил Максима Козицкого в конфликте интересов и коррупции ввиду того, что компания "Финпорт ТекнолоджисИнк." много лет "выигрывает тендеры ОГП и НАПК на создание сайтов этих государственных учреждений на неконкурентной основе".

С 2016 года "ФинпортТекнолоджис Инк." победила в 201 закупке и заключила договоров на более 61 млн грн с государственными структурами. По информации Георгия Туки, почти половина тендеров проходили с единственным поставщиком или тендер специально объявляли "под компанию".

С 2019 года "Финпорт Текнолоджис Инк." регулярно выигрывает тендеры на создание и техническую поддержку сайтов органов прокуратуры. С тех пор стоимость услуг компании областным прокуратурам выросла почти вдвое, указывал Тука. При этом по состоянию на конец 2023 года на балансе компании было только два основных средства на сумму 45 тыс. грн, что является эквивалентом двух ноутбуков, а на конец 2022 года стоимость основных средств составляла всего 3 тыс. грн.

"Компания, которая в течение многих лет является безальтернативным поставщиком услуг техподдержки сайтов Генеральной и областных прокуратур и обслуживает реестр деклараций НАПК, имеет на балансе основных средств на 45 тыс. грн. В случае возникновения обязательств со стороны "Финпорт Текнолоджис Инк." (например, из-за невыполнения условий договора) заказчик услуг не сможет истребовать с компании никакой фактической компенсации, поскольку, кроме уставного фонда 2 млн грн (которые, возможно, представлены в неликвидной форме), компания не имеет других ликвидных активов", - отмечал Тука.

Кроме того, он указывал и на другие риски, связанные с ограниченными возможностями "Финпорт Текнолоджис Инк." оперативно реагировать на заверенные обязательства в рамках заключенных договоров. В частности, в компании насчитывалось всего 12 работников в штате, два - по совместительству, четыре - на неполном дне.

"Также привлекают внимание значительно ниже среднерыночных ставок по оплате труда для специалистов ІТ-отрасли", - констатировал Тука.

По мнению бывшего главы Луганской ОГА, все это ставит под сомнение реальную возможность компании выполнять свои обязательства перед клиентами, а "эксклюзивное партнерство" с НАПК и прокуратурой делает владельца "Финпорт Текнолоджис Инк." Зиновия Козицкого еще и "неуязвимым для правоохранительных органов".