15-летний угонщик крал по автомобилю в день

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины.

В частности, как говорится в сообщении, 20 сентября в Ровно со двора дома по улице Вербной, 37, был угнан автомобиль ВАЗ-2102. В тот же день сотрудники ГАИ нашли его в кювете на автодороге Устилуг – Луцк - Ровно с механическими повреждениями.

На следующий день поступило новое сообщение о незаконном завладении автомобилем «Nissan Sunny», который был похищен со двора дома по улице Короленко, 3. Машину вскоре нашли на автодороге Бережница – Степань – Деражное – Клевань с механическими повреждениями.

Угонщик был задержан 23 сентября, когда ехал уже в третьем угнанном им автомобиле.

В частности, как отмечается в сообщении, 23 сентября в 1 час ночи наряд ДПС ГАИ города Ровно осуществлял надзор за дорожным движением по улице Князя Владимира и заметил автомобиль марки «Форд Сиерра», который двигался с нарушением правил дорожного движения. Инспектор ДПС потребовал остановить автомобиль. Однако водитель «Форда» требование работников милиции проигнорировал, резко увеличил скорость движения и попытался скрыться от правоохранителей

Более часа работники ГАИ догоняли беглеца, который неоднократно создавал аварийные ситуации на дороге. На одном из перекрестков вблизи города Костополь водитель съехал в кювет.

Выяснилось, что за рулем легкового автомобиля находился 15-летний юноша, житель Волынской области. Парень похитил «Форд» в Ровно со двора дома по улице Шпановской, 77, в чем сам и признался.

Также подросток рассказал, что накануне в областном центре он похитил еще два автомобиля, а именно: ранее указанные ВАЗ 2102 и Nissan Sunny. По словам юноши, транспорте средства он открывал с помощью отвертки, а заводил их, подбирая разные ключи. Автомобили он похищал, чтобы доехать домой.