Медики отрицают факт пищевого отравления 37 школьников

По данным управления, врачами и специалистами санэпидемслужбы было проведено обследования учащихся , однако факт «отравления детей и вспышки кишечной инфекции не был установлен».

«По состоянию на 21 сентября все дети, которые обратились за медицинской помощью, находятся в удовлетворительном состоянии под амбулаторным наблюдением врача», - сообщила начальник главного управления здравоохранения Днепропетровской области Валентина Гинзбург.

Cейчас в районе работает комиссия с участием специалистов областной санэпидемстанции, которая выясняет обстоятельства заболевания учеников Чаплинской школы.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области 19 сентября отравились 37 учеников Чаплинской средней школы.

По состоянию на 20 сентября, один ребенок госпитализирован в Днепропетровскую клиническую больницу с диагнозом реактивный панкреатит, остальные дети с подозрением на острую кишечную инфекцию, в связи с легкой формой заболевания, находится на домашнем лечении.