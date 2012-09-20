В Луганской области 17-летний парень отрубил голову своему дяде

12:11, 20 сентября 2012
Общество
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В Кировске Луганской области 17-летний племянник отрубил голову своему дяде.

Парень выбросил голову на помойку и пошел домой спать

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД, трагедия произошла ночью 18 сентября. Около 7.30 19 сентября в дежурную часть Кировского горотдела милиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц частного сектора лежит обезглавленный труп мужчины. При проведении осмотра места происшествия в нескольких десятках метров в кустах оперативники нашли окровавленный топор.

После опроса жителей близлежащих домов правоохранители установили личность погибшего, им оказался местный житель 1976 года рождения. В его доме провели осмотр, но ничего обнаружить не удалось, кроме фотографии потерпевшего.

После отработки круга общения погибшего сотрудники милиции выяснили, что к погибшему часто заходил в гости его родной 17-летний племянник, который проживает на этой же улице один в доме своего отца. Отец юноши отбывает наказание в одной из колоний строгого режима, а мать, освободившись из заключения, уехала на заработки.

После того, как во время обыска в доме у племянника обнаружили вещественные доказательства преступления, он рассказал, как совершал убийство дяди.

Вначале он орудовал ножом, а потом топором. Отсеченную голову он отнес этой же ночью на помойку, после чего вернулся домой и заснул.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводится досудебное следствие.

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