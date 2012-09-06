В Умани готовятся к паломничеству хасидов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, чтобы охранять общественный порядок во время паломничества хасидов в Умани будет сводный отряд, насчитывающий 436 черкасских правоохранителей и работников из других ГУМВД-УМВД Украины.

К этой работе привлечены работники различных служб и подразделений – взрывотехники, оперативники уголовного розыска, работники ГАИ, работники патрульно-постовой службы, участковые инспекторы милиции. Также в город Умань прибудут кинологи кинологического центра УМВД с 16 служебными собаками.

Непосредственно на месте проведения паломничества, возле могилы цадика Нахмана, будут работать сотрудники спецотряда «Беркут». В мерах по обеспечению охраны общественного порядка кроме работников милиции будут принимать участие около 30 членов общественных формирований города Умань. Будут помогать украинским правоохранителям в охране общественного порядка во время паломничества хасидов полицейские из Израиля – в этом году ожидают приезд 6 полисменов.

Для большего удобства при общении с иностранными гостями были подготовлены и выпущены разговорники по английскому языку и языку иврит, которыми будут обеспечены работники сводного отряда. А для паломников напечатаны около тридцати тысяч экземпляров памяток с разъяснениями, как правильно себя вести, чтобы не стать жертвой преступления.

По предварительным данным, в этом году для участия в проведении культовых обрядов ожидается прибытие около 30 тысяч паломников почти из 25 стран мира. Больше всего паломников прибудет из Израиля.

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Справка УНИАН. Каждую осень в город Умань прибывают паломники - брацлавские хасиды для празднования Рош-га-Шана, Нового года по иудейскому календарю и чествование памяти своего духовного лидера цадика Нахмана, который похоронен в городе. Согласно поверьею, цадик Нахман обещал благословение всем своим последователям (хасидам), которые в этот праздник придут молиться на его могилу.

В прошлом году к охране общественного порядка в Умани во время паломничества хасидов привлекли, в частности, 6 полицейских из Израиля.