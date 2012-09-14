Днепропетровск побил рекорд по рождаемости

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского городского совета, в 2008 году на День города в Днепропетровске родилось 39 младенцев, в 2009 году – 48, в 2010 – 42, в 2011 году на свет появилось 32 детей.

По информации департамента здравоохранения Днепропетровского городского совета, ежедневно в Днепропетровске появляется на свет от 20 до 40 младенцев.