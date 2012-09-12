Скоростной Hyundai совершил пробную поездку до Днепропетровска

Как сообщили УНИАН в ПЖД, движение скоростных электропоездов категории Интерсити+ на маршруте Киев-Днепропетровск-Киев планируется открыть с 1 октября.

Во время пробной поездки скоростного электропоезда был опробован участок от станции Пятихатки-Стыковая до Днепропетровска, на котором завершается подготовка к началу скоростного пассажирского движения. Железнодорожники проверили динамику электропоезда, его взаимодействие с колеей и контактной электросетью.

Стоимость работ по подготовке участка Днепропетровск-Пятихатки к движению скоростных поездов составит 113,155 млн грн.

По информации ПЖД, на настоящий момент службы пути дороги выполнили на этом участке работы на сумму почти 77,545 млн грн.

Напомним, «Укрзализныця» планирует до 20 сентября завершить все работы по модернизации направления Киев-Днепропетровск, по которому будут пущены скоростные межрегиональные электропоезда «Украинский экспресс» категории Интерсити+.

План подготовки направления Киев-Днепропетровск к организации скоростного движения предусматривает проведение работ на территории линейных подразделений Юго-Западной, Одесской и Приднепровской железных дорог (ПЖД), при этом основной объем будет выполнен на территории ПЖД.

На сегодняшний день «Украинские экспрессы» курсируют из Киева в Донецк, Львов и Харьков.

Справка УНИАН. По железным дорогам Украины под брендом «Украинский экспресс» курсируют скоростные электропоезда производства Hyundai Rotem.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.