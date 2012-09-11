СБУ поймала военкома со взяткой

Об этом журналистам сообщили в пресс-группе УСБУ в Полтавской области.

По их данным, установлено, что военнослужащий требовал деньги у родителей призывника за освобождение его от прохождения службы в Вооруженных силах Украины.

3 сентября сотрудники СБУ задержали взяточника во время получения им 4 тыс. грн взятки.

На данный момент задержанный находится под стражей. По материалам СБУ прокуратура по надзору за соблюдением законности в военной сфере Полтавской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного коддекса (Получение взятки). Следствие продолжается.