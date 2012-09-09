Милиция задержала двух депутатов за драку с электрошокерами

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, указанные депутаты - члены постоянной комиссии по вопросам предпринимательской деятельности, бытового и торгового обслуживания - в феврале 2009 года, находясь на территории автотранспортного цеха Днепродзержинского водопроводно-канализационного управления коммунального предприятия Днепропетровского областного совета, действуя преднамеренно, из хулиганских побуждений и грубо нарушая общественный порядок, в составе группы, совместно с неустановленными лицами с применением электрошокеров преднамеренно нанесли легкие телесные повреждения трем местным жителям и причинили физическую боль четвертому.

Депутаты (один из которых является кандидатом в народные депутаты) задержаны в порядке статьи 115 УПК Украины и доставлены в изолятор временного содержания Днепропетровского городского управления милиции. Досудебное следствие по указанному уголовному делу продолжается.