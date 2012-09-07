На улицах Днепропетровска установили 100 видеокамер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Днепропетровского городского управления внутренних дел Владимир Сидлецкий.

По его словам, установлено свыше 100 видеокамер наблюдения на Фестивальном причале, площади им. Ленина, Европейской площади, центральном проспекте Днепропетровска им. Карла Маркса, главных парках культуры и отдыха.

«Впервые День города в Днепропетровске будет проходить под видеонаблюдением основных площадок массовых гуляний», - отметил В. Сидлецкий.

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Он также сообщил, что Днепропетровский гарнизон милиции будет переведен на усиленный вариант несения службы. Общественный порядок будут охранять до 1,2 тыс. правоохранителей, в том числе военные внутренних войск Днепропетровского и Криворожского подразделений.

В.Сидлецкий сообщил, что в центральные районы Днепропетровска во время празднования Дня города будут привлечены взвод конной милиции и наряды патрульных на велосипедах.

«Милиция готова к охране правопорядка во время проведения массовых мероприятий в Днепропетровске», - подытожил заместитель начальника горотдела внутренних дел.