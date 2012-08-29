За всеми школьниками Киевской области устроят видеонаблюдение

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, все системы и соответствующее программное обеспечение были приобретены за благотворительные средства по инициативе председателя Киевской облгосадминистрации Анатолия Присяжнюка.

«Мы живем в эпоху бурного научно-технического прогресса, и его достижения должны быть поставлены на службу нашим детям. Забота о них есть и всегда будет определяющим приоритетом областной власти. Дети должны иметь все условия для гармоничного развития. А главное – должны быть ограждены от угроз сегодняшнего непростого мира. Именно поэтому в рамках программы развития материально-технической области образования в Киевской области мы решили ввести видеонаблюдение во всех школах нашего региона. Это повысит уровень защиты учебных заведений и будет гарантировать безопасность школьников, - отметил А.Присяжнюк во время конференции педагогов области.

В Киевской области насчитывается 169 тысяч учеников, функционирует 755 школ, из них 29% находятся в городах, а 71% в сельской местности. В этом году количество учеников увеличилось на 2 тыс. 300 чел.