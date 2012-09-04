В Луганске под окнами ОГА чернобыльцы разбили шесть палаток

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент в акции протеста принимают участие около 100 человек, всего заявлено – 300 участников. В сквере установлено 6 палаток протестующих.

По словам одного из инициаторов акции Юрия Колоса, участники требуют выполнения ст.ст. 50,54 «чернобыльского» закона в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, луганские чернобыльцы в этом году неоднократно проводили акции протеста, а также массово подавали иски в Европейский суд по правам человека, добиваясь выполнения ст. 54 «чернобыльского» закона о выплате в полном объеме пенсий по судебным решениям.