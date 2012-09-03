Вице-премьер призывает не путать взятки врачам с гонорарами

23:07, 03 сентября 2012
Общество
2779

Вице-премьер-министр Украины - министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева считает, что врач должен иметь право брать гонорар за свои услуги.

Раиса Богатырева во время заседания Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.Богатырева сказала сегодня в Донецке на встрече с медицинским коллективом областного противоопухолевого центра.

«Говоря о взятках, о негативе, который сегодня со всех сторон окружает деятельность медицинского персонала, хочется вернуться к старым кадрам, к старым фильмам, когда показывают дверь жилья какого-то профессора известного, где написана табличка – такой-то профессор, такие-то часы приема. Он может выезжать принимать, может дома принимать, написана величина его гонорара, - объяснила министр. - И, наверное, нам с вами надо первым начинать (говорить), что гонорар врачу – это не постыдное дело, а это естественное желание человека отблагодарить врача не только за умелые руки, а может быть просто за душевный разговор». При этом Р.Богатырева добавила: «Это дело врача – взять этот гонорар, или не взять, но право врач такое иметь должен».

По теме: Богатырева советует украинцам обращаться к врачам - чтобы жить дольше

По мнению министра, главными должны быть профессионализм врача, наличие у него лицензии на оказываемые услуги, а также налажен отчет перед налоговыми органами за получаемые доходы.

«Я говорила о том, что должна быть лицензия на ту деятельность, которую врач может оказывать в любое время суток и за гонорары в том числе, ведя, естественно, определенный учет. Но, если его услуга стоит от 50 до 1,5 тыс гривен, то это дело врача, он должен с налоговыми органами определить, по какой формуле мы будем отчитываться. Не надо сразу видеть в нас врагов», - сказала Р.Богатырева. Она подчеркнула: «И здесь мы не будем деформировать свою мораль, свое то извечное – между тем, как же жить за такую зарплату, служить делу, работать на износ и быть на самой нижней социальной ступени сегодняшнего отношения к нам».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter