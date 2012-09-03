Трех милиционеров судят за мошенничество и пытки

Им инкриминируются злоупотребление служебным положением, мошенничество и применение пыток к задержанным.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Донецкой городской прокуратуры, в ходе досудебного следствия было установлено, что для проверки заявления о краже металла в дачном сообществе, на место происшествия была направлена группа в составе трех сотрудников милиции.

На территории дачного сообщества сотрудники милиции остановили первый попавшийся автомобиль. Правоохранители незаконно обыскали автомобиль и личные вещи граждан, после чего их задержали и доставили в Моспинское городское отделение милиции.

Задержанных изолировали в отдельном кабинете и, применяя к ним незаконные методы психологического и физического воздействия, правоохранители заставляли сознаться в совершении кражи металлических листов с территории дачного сообщества.

Кроме того, реализовывая умысел завладения денежными средствами путем обмана, не регистрируя факта кражи, не производя официальной проверки достоверности данного заявления и не оповещая Пролетарское районное отделение милиции, сотрудники Моспинского отделения милиции потребовали от невинных задержанных граждан, денежное вознаграждение в размере 8 тыс. грн за не привлечение к уголовной ответственности.

По заявлению пострадавших, прокуратура Пролетарского района провела проверку, и факты подтвердились. Прокуратурой дело было расследовано и в конце июля направлено в суд.

Бывшие правоохранители перед судом теперь отвечают за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 (покушение на мошенничество), ч. 3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 127 (пытки) УК Украины.