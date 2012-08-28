Краснощек заявил, что Оксану Макар душил не он

Как рассказал УНИАН адвокат матери О.Макар Татьяны Суровицкой Виктор Василюк, об этом Е.Краснощек заявил сегодня во время закрытого заседания Центрального районного суда Николаева.

Причем, по словам адвоката, сначала Е.Краснощек заявил, что душил потерпевшую «для того, чтобы спасти ей жизнь и чтобы ее не убили Присяжнюк и Погосян (два других обвиняемых по делу О.Макар - УНИАН)». Е.Краснощек утверждал, что «душил специально не сильно». А подельникам сообщил, что убил ее, чтобы этого не сделали они.

Однкако, по словам В.Василюка, после перерыва Е.Краснощек от этих показаний отказался, никак это не пояснив.

Вместо этого Е.Краснощек заявил, что потерпевшую душил не он, а М.Присяжнюк. А сам Е.Краснощек, по его словам, взял на себя вину, потому что боялся М.Присяжнюка, которого назвал страшным человеком, а также боялся за свою семью.

«Он – юрист и знал, что надо делать. Поэтому я выполнял все его приказы» - заявил на суде Е.Краснощек.

Как рассказал адвокат В.Василюк, отвечая на вопрос судьи о том, почему он изменил показания, Е.Краснощек сказал, что недавно к нему в СИЗО пришел какой-то человек и предлагал деньги за то, чтобы он отказался от адвоката и взял всю вину на себя. Тогда Е.Краснощек, по его словам, понял, что «здесь что-то не так и решил говорить правду».

В свою очередь адвокат М.Присяжнюка Антон Долгов сказал в интервью УНИАН, что обо всем этом услышал впервые в зале суда и ему непонятны мотивы поведения обвиняемого.

«Е.Краснощек поменял свою легенду, наверное, уже раз в третий, но все они никак не стыкуются ни с чем. Он спасает свою шкуру и пользуется для этого любой возможностью. В его показаниях нет логики. Мы, адвокаты, обычно понимаем мотивы пояснений бандитов, но тут возникают сомнения в адекватности Е.Краснощека. Его сегодняшняя версия - несостоятельная. Думаю, что серьезно к ней никто не отнесся», - сказал А.Долгов.

Адвокат В.Василюк считает, что между Е.Краснощеком и М.Присяжнюком в последнее время возник какой-то конфликт, после чего Е.Краснощек начал обвинять сообщника.

По его словам, поясняя свои показания, Е.Краснощек сказал такую фразу: «Я виноват, но нахожусь здесь по вине этого розпанькованого урода».

Как сообщил В.Василюк, на сегодняшнем заседании был закончен просмотр видеозаписей воспроизведения событий.

По его мнению, подтвердился мотив преступления: О.Макар убили за то, что она угрожала заявить об изнасилованиях. Подтвердилось также то, что Е.Краснощек поджог тряпку и бросил ее в сторону О.Макар.

На следующем заседании, в четверг, 30 августа, планируется продолжить просмотр видеозаписи допроса Е.Краснощека.

Как сообщал УНИАН, 9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю О.Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке девушку нашел прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре. Уголовное дело суд рассматривает в oтнoшeнии E.Kpacнoщeкa, A.Пoгocянa и M.Пpиcяжнюкa. Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины.

Е.Краснощеку также вменяют действия, предусмотренные ч. 3 cтaтьи 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).