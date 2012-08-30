В Киевской области мужчина смертельно ранил водителя маршрутки

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, трагедия произошла в Обуховском районе возле Трипольской ТЭС.

По словам очевидцев происшествия – пассажиров маршрутного такси, которое ехало по маршруту Обухов - Украинка, на одной из остановок в салон вошел молодой человек, сел на пассажирское сиденье и отказался платить за проезд, требуя ехать по другому маршруту. Водитель стал выталкивать его из салона. Пассажир выхватил из кармана нож, ударил водителя в шею и убежал.

В реанимации центральной районной больницы 58-летний потерпевший умер.

Злоумышленника задержали работники Госавтоинспекции. Им оказался 20-летний житель Черкасской области.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

По заключению врачей, на момент совершения преступления парень находился под действием наркотических веществ.