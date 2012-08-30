Украина пытается соскочить с "газовой иглы"

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Потребление угля в июле 2012 года по сравнению с июлем прошлого года увеличилось на 11,7% - до 5,337 млн тонн.

Согласно данным Минэнергоугля, добыча угля за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличилась на 5,8% - до 50,281 млн тонн. В частности, энергетического угля - на 8,4% (до 35,420 млн тонн), а коксового угля - осталась на прежнем уровне (14,862 млн тонн).

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Как ранее сообщал УНИАН, Президент Виктор Янукович в мае 2012 года заявлял, что объем добычи угля в Украине в текущем году должен вырасти до 85 млн тонн.

Угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля на 8,9%, или 6,693 млн тонн, по сравнению с 2010 годом - до 81,859 млн тонн.

В последние два года Украина декларирует планы относительно перехода на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.