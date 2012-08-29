Более 40 тысяч испанцев забросали друг друга помидорами

21:29, 29 августа 2012
Общество
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Более 40 тыс. человек приняли участие в традиционном испанском празднике "Томатина" в городе Буньйоль.

Томатин, фото tourbina.blog.ru

В течение часа они забрасывали друг друга помидорами, передает «5 канал».

В этом году на развлечение ушло свыше 120 тонн помидоров. По правилам, прежде чем бросить - помидор нужно немного раздавить в кулаке.

"Томатину" проводят ежегодно в последнюю среду августа.

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