Более 40 тысяч испанцев забросали друг друга помидорами
21:29, 29 августа 2012Общество
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Более 40 тыс. человек приняли участие в традиционном испанском празднике "Томатина" в городе Буньйоль.
В этом году на развлечение ушло свыше 120 тонн помидоров, фото tourbina.blog.ru
В течение часа они забрасывали друг друга помидорами, передает «5 канал».
В этом году на развлечение ушло свыше 120 тонн помидоров. По правилам, прежде чем бросить - помидор нужно немного раздавить в кулаке.
"Томатину" проводят ежегодно в последнюю среду августа.
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