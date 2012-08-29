Более 40 тысяч испанцев забросали друг друга помидорами

В течение часа они забрасывали друг друга помидорами, передает «5 канал».

В этом году на развлечение ушло свыше 120 тонн помидоров. По правилам, прежде чем бросить - помидор нужно немного раздавить в кулаке.

"Томатину" проводят ежегодно в последнюю среду августа.