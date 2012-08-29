В Петербурге из храма похитили мощи Александра Невского

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, во вторник в один из отделов петербургской полиции обратился сотрудник храма, сообщивший о краже.

"Заявили о том, что в период с 20.00 понедельника до 08.00 вторника неизвестные преступники, отжав раму стеклопакета, проникли в холл первого этажа, вошли в кабинет настоятеля храма и... совершили хищение мощей", - сказал собеседник агентства, отметив, что были похищены мощи 13 святых, в том числе святого князя Александра Невского.

"Также совершили хищение чаши для причастия из белого металла, с ножкой желтого металла с изображением святых, и пяти нательных крестиков желтого и белого металла", - добавил представитель правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело о краже, за которую предусмотрено до шести лет лишения свободы.