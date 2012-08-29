Янукович и Коморовский откроют кладбище в Быковне

Как сообщает украинская служба «Польского радио», по данным Польского пресс-агентства, польское военное кладбище в Быковне будет четвертым «катынским кладбищем» - наряду с кладбищами в Катынском лесу, Медном, Харькове-Пятихатках.

Кладбище расположено на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

Катынское преступление - массовое убийство польских граждан, совершенное работниками НКВД на основании решения Политбюро ЦК ВКП (б) от 5 марта 1940 года. Тогда были расстреляны более 21 тысячи польских военнопленных и представителей польской интеллигенции, взятые в плен после вторжения Красной армии в Польшу 17 сентября 1939 года. В исторической литературе данный эпизод известен как катынский расстрел.