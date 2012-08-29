Янукович и Коморовский откроют кладбище в Быковне

00:23, 29 августа 2012
Общество
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Президенты Польши и Украины Бронислав Коморовский и Виктор Янукович 20-21 сентября откроют кладбище в Быковне на месте захоронения жертв катынского преступления из так называемого украинского списка.

Польские эксперты исследуют братские могилы на местах расстрелов под Киевом, фото из архива УНИАН

Как сообщает украинская служба «Польского радио», по данным Польского пресс-агентства, польское военное кладбище в Быковне будет четвертым «катынским кладбищем» - наряду с кладбищами в Катынском лесу, Медном, Харькове-Пятихатках.

Кладбище расположено на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

Катынское преступление - массовое убийство польских граждан, совершенное работниками НКВД на основании решения Политбюро ЦК ВКП (б) от 5 марта 1940 года. Тогда были расстреляны более 21 тысячи польских военнопленных и представителей польской интеллигенции, взятые в плен после вторжения Красной армии в Польшу 17 сентября 1939 года. В исторической литературе данный эпизод известен как катынский расстрел.


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