Все трое обвиняемых издевались над Оксаной Макар - данные видеодопроса

Как передает корреспондент УНИАН, по словам адвоката матери О.Макар Александра Скоробогатова такой вывод можно сделать после просмотра видеозаписи допроса обвиняемого Максима Присяжнюка, который состоялся сегодня на закрытом заседании Центрального районного суда Николаева.

Как рассказал журналистам А.Скоробагатов, все насильственные действия Евгения Краснощека (подозреваемый в убийстве и изнасиловании О.Макар) происходили с молчаливого согласия двух других обвиняемых.

По его словам, «М.Присяжнюк видел, как Е.Краснощек душил Оксану проводом или кабелем белого цвета. Став свидетелем того, как Е.Краснощек занимается сексом с якобы мертвой жертвой, М.Присяжнюк не остановил его и даже ничего ему не сказал, пояснив это состоянием шока. М.Присяжнюк видел, как Краснощек стоял ногой на горле потерпевшей, а затем убрал ногу. К тому же М.Присяжнюк позже нашел раскуроченный телефон Оксаны, без аккумуляторной батареи, что означало, что кто-то из троих его разобрал, чтобы Оксана не могла позвонить и попросить о помощи».

Адвокат также рассказал, что согласно видеодопросу, «после того, что произошло, все трое стирали свои вещи, и М.Присяжнюк дал Е.Краснощеку свои джинсы».

Как отметил другой адвокат матери О. Макар Татьяны Суровицкой Виктор Василюк, в своих показаниях М.Присяжнюк признался, что разговора о том, что они будут заниматься сексом, не было, также как не было на это и согласия Оксаны.

«Он (Присяжнюк) просто решил, что это нужно сделать», - пояснил В.Василюк.

Он также считает, что есть все доказательства того, что между обвиняемыми был преступный сговор с целью убить жертву и скрыть следы убийства, хотя ранее М.Присяжнюк утверждал, что у них не было никаких обсуждений.

«На этой видеозаписи он сам подтвердил то, что они обсуждали с Е.Краснощеком, куда прятать тело, где есть строение. То есть было обсуждение этого вопроса и сговор», - сделал вывод В.Василюк.

На следующем заседании, назначенном на вторник, 28 августа, будет заслушана видеозапись допроса третьего обвиняемого – Е.Краснощека.

Как сообщал УНИАН, 9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю О.Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке девушку нашел прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре. Уголовное дело суд рассматривает в oтнoшeнии E.Kpacнoщeкa, A.Пoгocянa и M.Пpиcяжнюкa. Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины.

Е.Краснощеку также вменяют действия, предусмотренные ч. 3 cтaтьи 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).