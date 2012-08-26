Завтра погода снова испортится

Только ночью в восточных областях и южной части без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер в понедельник ожидается южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 11-16°, днем 15-20° (в Карпатах ночью 7-12°, днем 10-15°), в северных и Винницкой областях ночью 13-18°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 29-34°, на крайнем юге до 37°.

В Киевской области в понедельник пройдут грозовые дожди, днем местами сильные дожди, кое-где град и шквалы 17-22 м/с. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 21°.