Ученые посчитали, что больше всего социальных льгот в Украине получают богатые

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

“10% самых бедных от системы льгот имеют 2%, а 10% самых богатых – 22%. На десять групп разбито все население: от самого бедного до самого богатого. Если взять эту кривую, то она от каждой следующей группы растет, то есть чем богаче человек, тем больше он имеет от системы социальных льгот”, - заявила Л.Черенько.

Она констатировала, что перераспределение средств налогоплательщиков происходит не «в сторону бедных, а в сторону богатых».

При этом Л.Черенько обратила внимание на низкую адресность этой поддержки.

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Она подчеркнула, что практически в каждом втором украинском домохозяйстве сегодня проживает хотя бы один льготник, который пользуется по меньшей мере одной льготой.

“А если добавить все программы государственной социальной помощи на детей, жилищные субсидии и так далее, то более половины населения Украины является участниками государственных социальных программ. Я даже не учитываю сюда пенсии. Это только льготы, пособия, субсидии”, - отметила Л.Черенько.